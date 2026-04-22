Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Lohnendes Unilever-Investment?
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22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte eine Unilever-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,37 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,567 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 909,90 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 21.04.2026 auf 42,19 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 9,01 Prozent verkleinert.
Unilever wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,28 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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