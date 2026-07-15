FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor einem Jahr angefallen

Am 15.07.2025 wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,75 GBP wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,943 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 955,82 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 14.07.2026 auf 45,64 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 4,42 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Unilever belief sich zuletzt auf 98,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at