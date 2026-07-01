FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: Wäre eine Unilever-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren in Unilever eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Unilever-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Unilever-Aktie betrug an diesem Tag 45,46 GBP. Bei einem Unilever-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 219,965 Unilever-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 9 958,91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,41 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Unilever belief sich jüngst auf 98,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at