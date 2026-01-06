FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem United Utilities-Papier statt. Zum Handelsende stand das United Utilities-Papier an diesem Tag bei 9,36 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das United Utilities-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,684 United Utilities-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.01.2026 128,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,00 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,21 Prozent zugenommen.

United Utilities war somit zuletzt am Markt 8,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

