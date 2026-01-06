United Utilities Aktie

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

United Utilities-Anlage unter der Lupe 06.01.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem United Utilities-Papier statt. Zum Handelsende stand das United Utilities-Papier an diesem Tag bei 9,36 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das United Utilities-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,684 United Utilities-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.01.2026 128,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,00 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,21 Prozent zugenommen.

United Utilities war somit zuletzt am Markt 8,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu United Utilities PLC

Analysen zu United Utilities PLC

14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

United Utilities PLC 14,10 2,17% United Utilities PLC

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

