United Utilities Aktie

United Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 26.05.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Utilities gewesen.

Am 26.05.2016 wurde die United Utilities-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,55 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 047,120 United Utilities-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 13,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 240,84 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Utilities bezifferte sich zuletzt auf 10,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Utilities PLC

mehr Nachrichten