FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in United Utilities gewesen.

Am 26.05.2016 wurde die United Utilities-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,55 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 047,120 United Utilities-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 13,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 240,84 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Utilities bezifferte sich zuletzt auf 10,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at