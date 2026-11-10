FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in United Utilities-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 10.11.2016 wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das United Utilities-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 155,402 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 15,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 862,51 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,63 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für United Utilities eine Börsenbewertung in Höhe von 11,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at