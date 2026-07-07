FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit United Utilities-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 073,422 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 13,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 437,53 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 44,38 Prozent vermehrt.

Am Markt war United Utilities jüngst 10,02 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at