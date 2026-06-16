FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Utilities-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der United Utilities-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,36 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die United Utilities-Aktie investierten, hätten nun 964,843 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 340,34 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 15.06.2026 auf 12,79 GBP belief. Mit einer Performance von +23,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 9,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at