United Utilities Aktie

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WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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United Utilities-Investment 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Utilities-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.04.2025 wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,07 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,305 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 13,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 355,01 GBP wert. Mit einer Performance von +35,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von United Utilities belief sich zuletzt auf 9,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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