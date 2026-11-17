So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Utilities-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen United Utilities-Anteile an diesem Tag bei 11,86 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,432 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen United Utilities-Aktien wären am 16.11.2026 132,21 GBP wert, da der Schlussstand 15,68 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,21 Prozent vermehrt.

Der United Utilities-Wert an der Börse wurde auf 11,74 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at