United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Lohnendes United Utilities-Investment?
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen United Utilities-Anteile an diesem Tag bei 11,86 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,432 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen United Utilities-Aktien wären am 16.11.2026 132,21 GBP wert, da der Schlussstand 15,68 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,21 Prozent vermehrt.
Der United Utilities-Wert an der Börse wurde auf 11,74 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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