United Utilities Aktie

United Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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Lohnendes United Utilities-Investment? 14.04.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Utilities-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades United Utilities-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,75 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 930,665 United Utilities-Aktien im Depot. Die gehaltenen United Utilities-Aktien wären am 13.04.2026 12 675,66 GBP wert, da der Schlussstand 13,62 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,76 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für United Utilities eine Börsenbewertung in Höhe von 9,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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