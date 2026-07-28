United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Lukrativer United Utilities-Einstieg?
|
28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 11,10 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hat, hat nun 900,901 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie auf 13,66 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 306,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,06 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 10,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Utilities PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Utilities von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.07.26
|FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: Über diese Dividende können sich United Utilities-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.07.26