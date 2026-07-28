Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

United Utilities Aktie

United Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer United Utilities-Einstieg? 28.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in United Utilities eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 11,10 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hat, hat nun 900,901 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie auf 13,66 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 306,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,06 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 10,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Utilities PLC

mehr Nachrichten