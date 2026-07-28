FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in United Utilities eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Utilities-Papiers betrug an diesem Tag 11,10 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hat, hat nun 900,901 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Utilities-Aktie auf 13,66 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 306,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,06 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 10,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at