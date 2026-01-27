United Utilities Aktie
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades United Utilities-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die United Utilities-Aktie bei 9,45 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die United Utilities-Aktie investierten, hätten nun 10,582 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Utilities-Papiers auf 12,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,52 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,52 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von United Utilities belief sich zuletzt auf 8,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
