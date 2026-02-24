FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Utilities-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades United Utilities-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der United Utilities-Anteile betrug an diesem Tag 8,81 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie investierten, hätten nun 113,564 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 1 530,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,48 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,08 Prozent.

United Utilities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at