United Utilities Aktie

United Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende United Utilities-Anlage? 19.05.2026 10:04:09

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Utilities eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.05.2021 wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,79 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,194 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 334,66 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 18.05.2026 auf 13,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,47 Prozent vermehrt.

United Utilities war somit zuletzt am Markt 9,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Utilities PLC

mehr Nachrichten