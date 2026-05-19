United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Lohnende United Utilities-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 19.05.2021 wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,79 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,194 United Utilities-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 334,66 GBP, da sich der Wert einer United Utilities-Aktie am 18.05.2026 auf 13,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,47 Prozent vermehrt.
United Utilities war somit zuletzt am Markt 9,50 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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