WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

Profitables United Utilities-Investment? 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Utilities-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.01.2025 wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Utilities-Aktie bei 9,50 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105,241 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 279,20 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 12.01.2026 auf 12,16 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 279,20 GBP, was einer positiven Performance von 27,92 Prozent entspricht.

Am Markt war United Utilities jüngst 8,47 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

