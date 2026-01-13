United Utilities Aktie
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Utilities von vor einem Jahr abgeworfen
Am 13.01.2025 wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Utilities-Aktie bei 9,50 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105,241 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 279,20 GBP, da sich der Wert eines United Utilities-Anteils am 12.01.2026 auf 12,16 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 279,20 GBP, was einer positiven Performance von 27,92 Prozent entspricht.
Am Markt war United Utilities jüngst 8,47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
