United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Investmentbeispiel
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27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden United Utilities-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Utilities-Anteile an diesem Tag 10,54 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das United Utilities-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,492 United Utilities-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (15,06 GBP), wäre die Investition nun 142,95 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,95 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 11,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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