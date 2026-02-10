FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Utilities-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in United Utilities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.02.2025 wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Utilities-Anteile betrug an diesem Tag 10,05 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 995,520 United Utilities-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 12,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 439,02 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24,39 Prozent.

Der Börsenwert von United Utilities belief sich jüngst auf 8,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at