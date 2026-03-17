United Utilities Aktie

United Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

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Rentable United Utilities-Anlage? 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Papier United Utilities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Utilities von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in United Utilities eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden United Utilities-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die United Utilities-Aktie an diesem Tag bei 10,44 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 95,785 United Utilities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 295,02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,50 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte United Utilities einen Börsenwert von 9,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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