Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Langfristige Performance 17.04.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Vodafone Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,93 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 078,632 Vodafone Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 255,53 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 16.04.2026 auf 1,16 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,55 Prozent angezogen.

Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,77 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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