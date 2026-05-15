Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Investmentbeispiel
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15.05.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vodafone Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Vodafone Group-Anteile an diesem Tag bei 0,90 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11 107,409 Vodafone Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.05.2026 auf 1,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 884,59 GBP wert. Damit wäre die Investition 28,85 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Vodafone Group belief sich jüngst auf 26,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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