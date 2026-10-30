Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Vodafone Group-Investition 30.10.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Vodafone Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vodafone Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0,77 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13 032,712 Vodafone Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 215,69 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 29.10.2026 auf 1,17 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 15 215,69 GBP, was einer positiven Performance von 52,16 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Vodafone Group eine Börsenbewertung in Höhe von 27,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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