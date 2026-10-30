Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Vodafone Group-Investition
|
30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren
Vodafone Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0,77 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13 032,712 Vodafone Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 215,69 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 29.10.2026 auf 1,17 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 15 215,69 GBP, was einer positiven Performance von 52,16 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Vodafone Group eine Börsenbewertung in Höhe von 27,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,42
|1,65%
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