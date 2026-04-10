FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vodafone Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.04.2025 wurde die Vodafone Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Vodafone Group-Papier bei 0,65 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 152,999 Vodafone Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 1,18 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,69 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 80,69 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group belief sich zuletzt auf 27,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at