Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Lukratives Vodafone Group-Investment?
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20.11.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,90 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 11 133,378 Vodafone Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vodafone Group-Anteile wären am 19.11.2026 12 185,48 GBP wert, da der Schlussstand 1,09 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,85 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Vodafone Group eine Marktkapitalisierung von 26,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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