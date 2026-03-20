FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vodafone Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Vodafone Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Vodafone Group-Papier an diesem Tag 0,92 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Vodafone Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 108,143 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 1,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,42 GBP wert. Damit wäre die Investition 16,42 Prozent mehr wert.

Vodafone Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at