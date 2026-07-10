Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Frühes Investment
|
10.07.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,71 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 1 415,629 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 0,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 383,92 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 38,39 Prozent.
Jüngst verzeichnete Vodafone Group eine Marktkapitalisierung von 22,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
10.07.26
|Billionaire Xavier Niel could be the jolt Vodafone needs (Financial Times)
|
10.07.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26