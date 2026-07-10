Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Frühes Investment 10.07.2026 10:04:08

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,71 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 1 415,629 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 0,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 383,92 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 38,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vodafone Group eine Marktkapitalisierung von 22,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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