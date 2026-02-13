Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Lukratives Vodafone Group-Investment?
|
13.02.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Vodafone Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0,67 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 485,884 Vodafone Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 701,34 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 12.02.2026 auf 1,15 GBP belief. Damit wäre die Investition um 70,13 Prozent gestiegen.
Der Vodafone Group-Wert an der Börse wurde auf 26,69 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
