FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vodafone Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Vodafone Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0,67 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 485,884 Vodafone Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 701,34 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 12.02.2026 auf 1,15 GBP belief. Damit wäre die Investition um 70,13 Prozent gestiegen.

Der Vodafone Group-Wert an der Börse wurde auf 26,69 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at