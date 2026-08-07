Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Hochrechnung
|
07.08.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Vodafone Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,73 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 13 758,943 Vodafone Group-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 414,42 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 06.08.2026 auf 1,19 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,14 Prozent zugenommen.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,45 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
07.08.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.08.26
|Anleger in Habachtstellung: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,40
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.