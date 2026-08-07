Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Hochrechnung 07.08.2026 10:03:56

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vodafone Group-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Vodafone Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,73 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 13 758,943 Vodafone Group-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 414,42 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Papiers am 06.08.2026 auf 1,19 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,14 Prozent zugenommen.

Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,45 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.07.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
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