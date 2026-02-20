Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Vodafone Group-Anlage
|
20.02.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vodafone Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 1,03 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9 731,413 Vodafone Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 234,92 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 19.02.2026 auf 1,15 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 234,92 GBP entspricht einer Performance von +12,35 Prozent.
Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
