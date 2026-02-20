Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vodafone Group-Anlage 20.02.2026 10:04:15

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Vodafone Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vodafone Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 1,03 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 9 731,413 Vodafone Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 234,92 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 19.02.2026 auf 1,15 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 234,92 GBP entspricht einer Performance von +12,35 Prozent.

Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten