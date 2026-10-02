FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vodafone Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vodafone Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0,77 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 301,744 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 1,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 615,46 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 61,55 Prozent.

Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,41 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at