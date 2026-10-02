Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Performance im Blick
|
02.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vodafone Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Vodafone Group-Anteile bei 0,77 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 301,744 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 1,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 615,46 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 61,55 Prozent.
Vodafone Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,41 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
12:27
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18.09.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)