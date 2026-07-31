Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Rentable Vodafone Group-Investition?
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31.07.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vodafone Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vodafone Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,82 GBP. Bei einem Vodafone Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 219,215 Vodafone Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 456,35 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 30.07.2026 auf 1,19 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,64 Prozent erhöht.
Insgesamt war Vodafone Group zuletzt 28,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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