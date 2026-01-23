Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

Lohnende Vodafone Group-Anlage? 23.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Vodafone Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vodafone Group-Aktie bei 0,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 092,538 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 131,87 GBP, da sich der Wert einer Vodafone Group-Aktie am 22.01.2026 auf 1,04 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,19 Prozent vermehrt.

Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

