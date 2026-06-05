Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Performance im Blick
|
05.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Vodafone Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,74 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hat, hat nun 13 605,442 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 1,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 040,82 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 50,41 Prozent vermehrt.
Am Markt war Vodafone Group jüngst 26,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
10:03
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
04.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.05.26
|Börse London: FTSE 100 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.05.26
|Vodafone nutzt jetzt das Netz der Deutschen Giganetz - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
26.05.26
|LSE-Handel: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)