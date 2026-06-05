FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Vodafone Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,74 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hat, hat nun 13 605,442 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 1,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 040,82 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 50,41 Prozent vermehrt.

Am Markt war Vodafone Group jüngst 26,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at