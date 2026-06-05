Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 05.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Vodafone Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,74 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hat, hat nun 13 605,442 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 1,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 040,82 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 50,41 Prozent vermehrt.

Am Markt war Vodafone Group jüngst 26,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten