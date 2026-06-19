Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Frühe Anlage 19.06.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Vodafone Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Vodafone Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,28 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 783,276 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 851,42 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 18.06.2026 auf 1,09 GBP belief. Mit einer Performance von -14,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Vodafone Group wurde am Markt mit 25,44 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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