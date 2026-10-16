FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Vodafone Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.10.2016 wurden Vodafone Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,25 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Vodafone Group-Aktie investierten, hätten nun 44,435 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie auf 1,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,41 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 46,59 Prozent.

Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at