Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Profitable Vodafone Group-Anlage?
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24.04.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,34 GBP. Bei einem Vodafone Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7 486,151 Vodafone Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 1,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 702,65 GBP wert. Mit einer Performance von -12,97 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 26,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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