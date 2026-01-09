Vodafone Group Aktie

Lukratives Vodafone Group-Investment? 09.01.2026 10:05:10

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,23 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 483,300 Vodafone Group-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.01.2026 4 646,94 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,04 GBP belief. Mit einer Performance von -53,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Vodafone Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

