FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Vodafone Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Vodafone Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,36 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Vodafone Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 735,841 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 1,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 818,25 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 18,17 Prozent verkleinert.

Vodafone Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at