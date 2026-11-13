Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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Rentable Vodafone Group-Investition? 13.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Vodafone Group gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Vodafone Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2,05 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Vodafone Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 488,759 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,18 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 576,98 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 42,30 Prozent vermindert.

Vodafone Group war somit zuletzt am Markt 27,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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