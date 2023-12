FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vodafone Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Vodafone Group-Anteile an diesem Tag 0,84 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Vodafone Group-Aktie investiert, befänden sich nun 119,432 Vodafone Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vodafone Group-Aktie auf 0,69 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,41 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 82,41 GBP entspricht einer negativen Performance von 17,59 Prozent.

Der Marktwert von Vodafone Group betrug jüngst 18,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at