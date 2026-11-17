Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Lohnende Weir Group-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,38 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,441 Weir Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,86 GBP, da sich der Wert einer Weir Group-Aktie am 16.11.2026 auf 23,50 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,86 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Weir Group einen Börsenwert von 6,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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