FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Weir Group-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Weir Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Weir Group-Aktie betrug an diesem Tag 18,11 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 552,334 Weir Group-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.05.2026 gerechnet (26,00 GBP), wäre die Investition nun 14 360,67 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 43,61 Prozent.

Insgesamt war Weir Group zuletzt 6,70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at