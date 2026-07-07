Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Lohnendes Weir Group-Investment?
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07.07.2026 10:03:50
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Weir Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Weir Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Weir Group-Anteile bei 18,58 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 538,344 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (24,96 GBP), wäre das Investment nun 13 437,08 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,37 Prozent.
Der Marktwert von Weir Group betrug jüngst 6,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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