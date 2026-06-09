Weir Group Aktie

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WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Performance unter der Lupe 09.06.2026 10:04:08

FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.06.2021 wurde das Weir Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Weir Group-Papier an diesem Tag bei 19,02 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Weir Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 52,584 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (23,96 GBP), wäre die Investition nun 1 259,91 GBP wert. Damit wäre die Investition 25,99 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Weir Group bezifferte sich zuletzt auf 6,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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