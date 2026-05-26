Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Profitable Weir Group-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Weir Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.05.2025 wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,36 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 428,082 Weir Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 25,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 719,18 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 7,19 Prozent.
Weir Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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