FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Weir Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Weir Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,81 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,316 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Weir Group-Aktie auf 29,28 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,66 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,66 Prozent gesteigert.

Weir Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,54 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at