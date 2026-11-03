Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Langfristige Anlage
|
03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Weir Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,90 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 62,893 Weir Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 675,47 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Anteils am 02.11.2026 auf 26,64 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 675,47 GBP, was einer positiven Performance von 67,55 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 6,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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