El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

Weir Group Aktie

Weir Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Weir Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Weir Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,90 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Weir Group-Aktie investiert, befänden sich nun 62,893 Weir Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 675,47 GBP, da sich der Wert eines Weir Group-Anteils am 02.11.2026 auf 26,64 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 675,47 GBP, was einer positiven Performance von 67,55 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Weir Group belief sich jüngst auf 6,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Weir Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Weir Group PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Weir Group PLC 31,80 0,00% Weir Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen