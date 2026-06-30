Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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Investmentbeispiel 30.06.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Weir Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Weir Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Weir Group-Anteile an diesem Tag bei 17,56 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Weir Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,948 Weir Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 23,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 341,69 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,17 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Weir Group eine Börsenbewertung in Höhe von 6,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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