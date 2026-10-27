Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Langfristige Investition
|
27.10.2026 10:03:29
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Weir Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Weir Group-Anteile an diesem Tag 17,41 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,744 Weir Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 25,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,96 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 47,96 Prozent vermehrt.
Alle Weir Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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