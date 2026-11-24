Anleger, die vor Jahren in Weir Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Weir Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Weir Group-Anteile bei 17,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 57,488 Weir Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 22,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,18 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,82 Prozent.

Der Marktwert von Weir Group betrug jüngst 5,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at