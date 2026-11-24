Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Profitable Weir Group-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Weir Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Weir Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Weir Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Weir Group-Anteile bei 17,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 57,488 Weir Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 22,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,18 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,82 Prozent.
Der Marktwert von Weir Group betrug jüngst 5,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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